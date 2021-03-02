شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لطلاب جامعة حلوان.. منفذ خروج جديد بمحطة المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة سير عملية الامتحانات بسلاسة ويسر في إطار جولاته اليومية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب وسلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه.

وتفقد رئيس جامعة حلوان خلال الجولة منافذ دخول وخروج الطلاب حيث فتتح 24 منفذًا تيسيرًا على الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.

وقام بجولة أخرى في محطة مترو جامعة حلوان وذلك بعد التواصل مع المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتقى خلالها المهندس سيد الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل بهيئة مترو الأنفاق وتم الاتفاق على فتح منفذ آخر لخروج الطلاب من المحطة بالإضافة إلى المنفذ الأول وذلك لتيسير خروج الطلاب إلى الجامعة ومنع ازدحامهم خلال ساعات الذروة، ومن ناحية أخرى تم الاتفاق على الدفع بقطارات إضافية من محطة حلوان تكون مخصصة لطلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات لتقليل الكثافات بمترو الأنفاق.