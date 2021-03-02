شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: محاولة إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء وزيرة خارجية السودان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على درجة بالغة من الأهمية، كونها تأتي في لحظة تمر بها المنطقة بالعديد من الإشكاليات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «التعاون بين مصر والسودان أمر ضروري في ظل تعثر أكثر من جولة لمفاوضات سد النهضة»، مشيرا إلى أن محاولة إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول من قبل القاهرة والخرطوم.

وأكمل «إثيوبيا تمر بظروف صعبة، في ظل ترقب وقلق عالمي»، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية استثنائية، وتتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية.