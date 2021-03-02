شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يوجه برصف شوارع المقابربـ «الإنترلوك» ويتابع أعمال رفع تراكمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية برصف شوارع مقابر المدن بالإنترلوك بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية لبركة السبع لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها، وكذا تفقد أعمال رفع تراكمات الهدم بطريق المقابر ببركة السبع غرب، بحضور نائبه محمد موسي، واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بوضع دراسة لإمكانية الاستغلال الأمثل للمنطقة عقب الانتهاء من رفع كافة التراكمات، وذلك تزامناً مع أعمال رفع مقلب بركة السبع العمومي، ومقلب طوخ طنبشا ونقلها للمدفن الصحي بالسادات وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال زرع أعمدة الإنارة الجديدة بطريق كفر عليم الحلامشة بعدد (55) عمود وبطول 2 كم وبتكلفة (400) ألف جنية تقريباً وذلك لخدمة الأهالي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، موجهاً رئيس المدينة برفع كافة التراكمات على جانب الطريق وتشجيره لإضفاء مظهراً جمالياً.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة ونواتج الهدم وأماكن بؤر تجمعات القمامة بنطاق المحافظة وفق خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.