شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا إذا توقفت الكلى عن العمل ؟.. أستاذ بقصر العيني يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين الفيشاوي، أستاذ أمراض وزراعة الكلى بطب القصر العيني، إن الكلى عضو فعال في جسم الإنسان، لافتًا إلى أن الكلى تعمل على إخراج كافة السوائل الزائدة في الجسم الناتجة من العصائر أو شرب الماء.

وتابع «الفيشاوي»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي عبر «زووم»، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الكلى إذا توقفت عن القيام بهذه الوظيفة سيحدث تورم في القدم والبطن والوجه؛ وقد يحدث ارتشاح داخل الرئة، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

ولفت إلى أن الكلى تعمل أيضا على إخراج السموم من الجسم التي إذا لم تخرج سيحدث تسمم في الجسم، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الغيبوبة أو التشنجات، وقد تؤثر على القلب وتودي بحياة الإنسان.