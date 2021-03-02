شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي يُحذر من وضع زيت على جسم الطفل قبل مرور 48 ساعة على الولادة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني عصام، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المبالغة في التجهيز للولادة أمر غير مطلوب، لافتًا إلى أن بعض الأمهات تقوم بتجهيز قائمة من الطلبات تزيد عن 15 ألف جنيه.

وأضاف «عصام»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي؛ ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن «احنا مش محتاجين الزحمة دي كلها، كل اللي محتاجينه شنطة فيها غيارين للبيبي».

ولفت إلى أن فكرة وضع زيوت معينة على جسم البيبي بعد الولادة أمر غير صحيح، معقبًا: «البيبي مينفعش أضع على جسمه أي حاجة بعد 48 ساعة من الولادة، ولازم نسيب الكريمة الموجودة على جسم البيبي بعد الولادة، لأنها تحافظ على درجة حرارة جسم الطفل».