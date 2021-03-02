شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستعرض مع ممثل «الصحة العالمية» جهود مجابهة تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدا من وزارة الصحة، والذي ضم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور عصام عثمان مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، والدكتور مجدي شرف ممثل منظمة الصحة العالمية «مكتب مصر»، وفي حضور الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أمنية حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وفد وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بعض الموضوعات والملفات الخاصة بقطاع الصحة، حيث تم استعراض الجهود التي تنفذها المحافظة في مجال مجابهة تداعيات انتشار فيروس الكورونا وخطة المديرية التي ينفذها الطب الوقائي في هذا المجال، بالإضافة إلى متابعة مستجدات سير العمل في الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت الأحد الماضي وتختتم غدا الأربعاء.