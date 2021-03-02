شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: شرب المياه يزيد من معدل حرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المرأة المرضعة التي ترغب في خفض وزنها لا بد أن تتناول بعض المكملات الغذائية لتعويض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ولمنع تساقط الشعر.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الإملاح تأتي بسبب عدم شرب المياه بشكل جيد، وتناول ألياف السليوم يعمل على زيادة العطش، وبالتالي يشرب مريض السمنة المزيد من المياه، وبعد الانتهاء من كورس خفض الوزن يكتسب مريض السمنة ميزة شرب المياه.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة للاعتياد على شرب المياه لزيادة معدل الحرق، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، وفي حال الاحتياج لتناول الطعام، فعلينا أن نتناول الخضروات.

طالبت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، بالعمل على زيادة المناعة من خلال تناول الفواكه والبرتقال، معقبة: «قوي مناعتك عشان ما تلمش نفسك، في ظل انتشار فيروس كورونا».

وتابعت «سهيل»، أن الوجبات السريعة تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية التي تزيد الوزن بصورة كبيرة، مشددة على ضرورة تناول الخضروات والفواكه بصورة كبيرة لخفض الوزن، والحفاظ على صحة الجسم.

ولفتت إلى أن مريض السمنة عندما ينخفض وزنه بصورة صحيحة لا يعود إلى السمنة مرة أخرى، معقبة: «لا يحب حرمان مريض السمنة من تناول أي أطعمة، أنا أتابع مدرسة الكميات وليس نوعية الطعام، مريض السمنة ياكل أي حاجة بنسب معتدلة».

ولفتت إلى أن مريض السمنة ممنوع من تناول الطعام بعد الساعة الثامنة، وفي حال الرغبة في تناول الطعام عليه أن يتناول الخضراوات، مشيرة إلى ضرورة عدم تناول الطعام بالليل، لأن الغدة الدرقية التي تعمل على حرق السعرات الحرارية لا تعمل ليلا.