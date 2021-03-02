شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان: اتفقنا مع مصر على تحرك دبلوماسي لمواجهة مخاطر سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن مصر والسودان اتفقتا على ضرورة تحرك دبلوماسي أفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة والعودة إلى المفاوضات.

وشاركت وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها المصري سامح شكري، في مباحثات ثنائية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تطرقت وفق تصريحات "المهدي" إلى أهمية تعزيز التعاون وتفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأعربت المهدي خلال تصريحاتها بمؤتمر صحفي انعقد على هامش المباحثات، عن سعادتها برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات المصرية السودانية الممتدة عبر التاريخ.

أضافت وزيرة الخارجية السودانية أن مصر دائما تدعم السودان في كافة المحافل الدولية.

وعلقت المهدي على استفسارات صحفية حول مستقبل النزاع الحدودي مع إثيوبيا، مؤكدة إن الخرطوم تتمسك بالطرق الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا.