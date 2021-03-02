أول تحرك من وزير التعليم العالي بشأن سؤال "وفاة بن شرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا على خلفية إدخال اسم اللاعب أشرف بن شرقي والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، والذي أداه طلاب الفرقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 بجامعة سوهاج.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أصدرت بيانًا استنكرت فيه ما حدث، وتابع البيان: "الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي عمد إلى استفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسيء للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأجرى وزير التعليم العالي اتصالا هاتفيا باللاعب، وأعرب عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي.

وأكد تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.