"تنسيقية النواب" تجهز مشروع قانون متكامل بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، مشوارهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية، لقانون الأكاديمية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء خريجي الأكاديمية، وجميعهم مميزين داخل العمل النيابي ويبشرون بأداء دور مهم في خدمة المجتمع.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ما حققته الأكاديمية الوطنية للتدريب إنجاز تاريخي لمؤسسة عمرها عامين ونصف، وذلك ليس إنجازًا في مصر فقط، ولكنها وصلت العالمية من خلال المشاركة في تنظيم ٨ مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية.

وأكد "إسماعيل"، أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لديهم تصور لمشروع كامل للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى ان مشروع القانون جاهز.

وطالب من الدكتورة رشا راغب، بتحديد موعد لعرض القانون عليها، لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان، مؤكدًا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت حلم للشباب المصري وحاضنة للقيادات الشبابية.

من جانبه قال الدكتور خالد بدوي، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسي، إنه يشعر بالفخر باعتباره أحد أبناء الأكاديمية التي تعد من أهم تجارب الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة أصرت علي نجاح الأكاديمية، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح أكاديمي المحترم على مستوى كافة المجالات، لافتًا إلى أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية أن من سيتواجد على رأس تلك الأكاديمية سيكون على قدر المسئولية، وذلك ما تحقق بالفعل.

وأضاف:" خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير أنتمي إليه وأرى أن هناك روح داخل جدران الصرح الذي يديره الشباب".

ووجه النائب خالد بدوي ، سؤالا لرئيس الاكاديمية: ما هي الخطط التي تستهدفها الأكاديمية لشباب الجامعات حيث يسعى الجميع إلى الانضمام للأكاديمية؟

وتابع: "لدينا ٣ ملايين شاب في الجامعات هل يتضمن القانون تعاون في هذا الشأن داخل الجامعات؟".

من جانبه قال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب، لم تكتفي بتقديم قيادات شابة فقط، ولكنها قدمت نماذج أخلاقها عالية وسلوكها راقي في التعامل، فهي تدرب الشباب على العلم والثقافة يتمتعون بحالة أخلاقية وسلوك محترم وتأهيل حقيقي والثقة بالنفس والقدرة علي العرض.

وأكد أن تركيز الأكاديمية على تدريب الشباب بدءا من سن 15عامًا، يساعد علي تحصين الشباب من أي أفكار هدامة.

وفي السياق ذاته أكدت النائبة رشا كوليب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنها فخورة بأنها خريجة البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب، ووجودها هنا كنائبة في البرلمان دليل علي الاستراتيجيات الحكيمة، التي رسمتها الدولة المصرية في الفترة الماضية لتلك الأكاديمية والتي تعد مصنع القيادات علي مستوى العالم وأفريقيا والوطن العربي.

ووجهت سؤالا لرئيس الأكاديمية: هل هناك تواصل مع الخريجين الأجانب الذين تخرجوا من الاكاديمية؟ وهل هناك خطة لإنشاء رابطة لخريجي الأكاديمية مثل رابطة خريجي الجامعات؟.

ومن جانبه قال النائب عماد خليل ، عضو التنسيقية إن الأكاديمية الوطنية دورها مهم، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في تجربة ثرية كان لها أثر كبير في نجاح التجربة.

وتساءل هل سيتم زيادة في البرامج الخاصة للأكاديمية، وهل التواصل مستمر مع خريجي الأكاديمية؟ وما هي خطط الأكاديمية في مرحلة كورونا؟.

أما النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، قالت إن نجاح الأكاديمية فخر لنا، وأصبحت شغف الملايين من الشباب، وتساءلت ما هي المعايير التي يتم علي أساسها الاختيار حتى يطمئن الجميع أنه يوجد اي محسوبية؟.

واكدت النائبة رشا ابو شقرة، أن الاكاديمية الوطنية أحدثت حالة شغف عند الشباب المصري، متسائلة هل هناك استراتيجية واضحة لزيادة أعداد الشباب وفتح فروع جديدة في مختلف المحافظات؟.

ومن جانبها قالت النائبة هيام الطباخ، عضو التنسيقية انها احد خريجي الاكاديمية الوطنية وأصبحت مدربة داخلها، ولمست تحقيق الاكاديمية نجاحات كبيرة حيث وصلت للدعاة في المساجد والتنفيذيين، ولم تتأثر الأكاديمية بكورونا وقامت بالتدريب اون لاين ،وتواصلنا مع فئات عديدة مثل المرأة والأطفال.

و وجهت النائبة نشوى الشريف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاختياره الدكتورة رشا راغب والدكتورة مايا مرسي، حيث يؤديان أداء محترم الجميع يشهد به.

واشادات النائبة بمبادرة حياة كريمة لتطوير القري والنجوع والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

من جانبها عبرت النائبة شادية خضير ، سعادتها بالاكاديمية ، مؤكدة انها ليست من شباب التنسيقية بسبب عامل السن ولكنها نتمني ان يكون هناك سماح بنسبة 5% لدخول عناصر فوق السن الذي تستهدفه الاكاديمية .