نائب رئيس الوزراء القطري يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، قادما بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يشارك نائب رئيس الوزراء القطري في فعاليات اجتماعات الجامعة العربية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول نائب رئيس الوزراء القطري والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار.

ويعد نائب رئيس الوزراء أكبر مسئول قطرى يزور مصر منذ منتصف عام 2017.

يذكر أن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية شهد أمس الإثنين ، فعاليات اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الـ 155 ، وذلك للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده غدا الأربعاء ، ويستمر الاجتماع على مدى يومين، وتقوم مصر في بداية الاجتماع بتسليم رئاسة الاجتماع إلى قطر ، والتي يمثلها السفير إبراهيم السهلاوي مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية .

ويتصدر بند إعادة ترشيح الأمين العام للجامعة العربية بنود الاجتماع ، حيث سيكون البند الأول على جدول الأعمال ، كما يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة ، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال .