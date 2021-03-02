شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية عن سد النهضة: الإجراءات الإثيوبية المنفردة «أمر عبثي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة كانت منخرطة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي من قبل كمراقب مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر«شكري» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» الثلاثاء، أن مصر تدعم الرؤية السودانية وتواصلت مع الأطراف الثلاثة لحثها على إبداء الرأي، مبينا أن مصر أبدت إرادتها السياسية عند توقيعها على اتفاق واشنطن لتناول هذه القضية بشكل منصف وقانوني.

وأضاف وزير الخارجية أنه يجب على الجانب الإثيوبي أن يُبدي هذه الإرادة التي لم تتوافر حتى الآن بشأن السد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات لا نهائية أو يستمر طرف في اتخاذ إجراءات منفردة فهذا أمر عبثي.

وأردف: «هذه الرباعية في المفاوضات قد تلعب دورًا في التوصل لحلول لبعض مواضع الاختلاف، وتكون شاهدة على مواقف جميع الأطراف، وتقيمها، والعناد لا يؤدي لشيء سوى فرض إرادة على طرفين وتعريض شعوبهم لمخاطر وجودية».