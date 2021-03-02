شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المسابقة الفنية للأطفال بـ«فنون جميلة الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف محمود عميد كلية فنون جميلة بالأقصر، انطلاق فعاليات المسابقة الفنية للأطفال بمقر الكلية، واختيار الأعمال الفائزة في المسابقة التي تنظمها منظمة المدن التاريخية على هامش المؤتمر العالمي السابع عشر للمنظمة، والذي سيقام في كازان- روسيا في شهر يونيو 2021.

وأوضح عميد كلية فنون جميلة، اأن المسابقة تستهدف المواهب من الأطفال من سن 9 إلى 13 سنة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معرض للأعمال الفنية المشاركة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر يوم 15 إبريل المقبل.

وأضاف، أنه سيتم تكريم الأعمال الفنية الفائزة والمختارة من قبل لجنة التحكيم والتي سوف تشارك في المسابقة الفنية الدولية المنعقدة في كازان بروسيا.