شكرا لقرائتكم خبر عن «نحترم الزمالك».. جامعة سوهاج تُحيل واقعة سؤال «وفاة بن شرقي بكورونا» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن سؤال امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالجامعة، والذى وضعه أستاذ المادة، وافترض فيه وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس «كورونا المستجد» أثناء تواجده بمصر، وضع الامتحان بهذة الطريقة.

أضاف «عزيز» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الجامعة تكن كل الاحترام لنادى الزمالك ولاعبيه وجماهيره، وضد الإساءة لأى أشخاص أو أفراد أو التنمر على أحد، لافتا إلى أن الجامعة لا تتدخل في وضع الإمتحانات، وعضو هيئة التدريس له كامل الحرية في وضع إمتحان المادة الخاصة به».

وأكد «عزيز»، أن أستاذ المادة واضع الإمتحان من جامعة أسيوط، وأن الجامعة اتخذت قرارا بايقاف ندبه وتم إخطار جامعة أسيوط لتشكيل لجنة والتحقيق في الواقعة، لافتا إلى أن أستاذ المادة اعتذر على لسانه للاعب بن شرقى وأسرته وجماهير نادى الزمالك، مؤكدا أنه لم يقصد في سؤاله بالإمتحان أي إساءة للاعب أو النادى.

إمتحان القانون الدولى للفرقة الرابعة بحقوق سوهاج

قالت جامعة سوهاج، في بيان لمركزها الإعلامى، إن إدارة الجامعة تابعت ما أثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، وكان يجب أن يكون أستاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد هنا أن أسئله الإمتحان هي مسئولية واضعه.

وكان سؤال في إمتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، قد أثار غضب جماهير نادى الزمالك، بعدما أفترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الإمتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس «كورونا المستجد» أثناء تواجده بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصرى الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الإمتحان من الطلاب الإجابة على أسئلة وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولى.