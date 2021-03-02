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الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا "سينوفارم"

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ‏لمتابعة جهود الوزارة فى إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" ‏الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ‏الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.‏

 

وفي سياق آخر، أعلنت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال خلال اليومين ‏الماضيين منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد المرض، يوم الأحد الماضي.‏

 

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