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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا "سينوفارم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة جهود الوزارة فى إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال خلال اليومين الماضيين منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد المرض، يوم الأحد الماضي.