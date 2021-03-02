شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنشاء 57 وحدة صحية و40 مركزاً طبياً ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ‏لمتابعة جهود الوزارة فى إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخمات ‏الصحية المقدمة للمصريين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، لافتاً إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين.

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وعرضت الدكتورة هالة زايد، أبرز ملامح خطة وزارة الصحة والسكان للمشروعات المقترح تنفيذها ضمن ‏مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف تهيئة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المبادرة، وفق معايير الجودة، ‏استعداداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

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وأوضحت الوزيرة، أن منشآت خدمات الرعاية الأساسية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ‏يبلغ عددها 1275 منشأة، تتضمن إنشاء 57 وحدة صحية جديدة، و40 مركزاً طبياً جديداً، بالإضافة إلى ‏استمرار تقديم خدمات الرعاية الأساسية، من خلال 120 مستشفى تكامل، يمكن تمهيدها لتصبح ضمن ‏المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف ضبط معدلات النمو السكانى.

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كما أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه في ضوء أهمية توفير الخدمات الإسعافية ضمن المحافظات ‏داخل نطاق تطبيق مبادرة "حياة كريمة"، فإنه من المخطط إنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة، وتطوير 276 ‏نقطة إسعاف أخرى، وضخ 240 سيارة إسعاف جديدة، في إطار المشروع القومي، كما سيتم توفير 510 ‏عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمة الصحية في القرى المصرية ‏المستهدفة، داخل نطاق تطيبق المبادرة، بما يستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين حتى في ‏المناطق النائية للتيسير عليهم.

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وقالت الوزيرة، إن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصيني، حيث سيتم ‏خلال الساعات القليلة المقبلة بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين تم تسجيل بياناتهم ‏على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.‏

وفي سياق آخر، أعلنت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال خلال اليومين ‏الماضيين، منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد المرض، يوم الأحد الماضي.‏



