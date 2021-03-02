شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تكشف عن زيارة رئيس الوزراء حمدوك إلى القاهرة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى الخرطوم خلال أيام، وزيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى القاهرة قريبا يأتي في إطار زخم حقيقي لتفعيل الآليات الموجودة ليعود بالنفع على شعبينا.

وأضافت وزيرة خارجية السودان، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها سامح شكرى، بالقاهرة، أن توفر الإرادة السياسية وتلاقي الرؤى من الممكن أن يكون هناك وقود واضح يحرك نحو الفعل والانجاز.