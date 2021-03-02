شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال وفاة بن شرقي يُثير جدلاً بين الزملكاوية والأهلاوية على «فيس بوك» (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار سؤال امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة، بكلية الحقوق، جامعة سوهاج، والذى وضعه أستاذ المادة، وافترض فيه وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك، أشرف بن شرقى بفيروس «كورونا المستجد» أثناء تواجده بمصر، جدلاً بين جماهير نادى الزمالك والنادى الأهلى في تعليقاتهم على البوستات المنتشرة بشأن الامتحان على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

قال حساب، باسم «ريهام حسين»: «يعنى هو غلط في البخارى، الزملكاوية أصلا اللى كانوا معانا في الإمتحان كانوا فرحانين أنه جاب سيرة بن شرقى في السؤال».

فيما سخر حساب باسم «محمد هدهد»: «أنا أهلاوى بس لما لقيته بيدعى الموت على عم العالم بن شرقى مهانش عليا أحل الإمتحان وقمت مشيت في أول اللجنة».

إمتحان القانون الدولى للفرقة الرابعة بحقوق سوهاج

انفعل حساب باسم «إيهاب يوسف»، متسائلاً: «هو كده أهلاوى دكر يعنى لما يعمل كده؟»، فردَ حساب باسم «أيمن عبدالعظيم»: «أشرف بن شرقى يرفع دعوى ضد الدكتور والجامعة ويعلمهم فقرة جديدة في القانون».

وذكر بوست آخر أن أستاذ المادة واضع الامتحان أغلق حسابه على «الفيس بوك»، بعد مهاجمة جماهير الزمالك له، قائلاَ: «نتمنى أن يكون لديه شجاعة الاعتذار، فالتشهير وإقحام أشخاص حقيقيين في روايات لا تمثلهم تدرج تحت قضايا الإساءة والتشهير، فكان من الأولى لمن يدرس القانون أن يعمل به».

وقال حساب لأحد الطلاب بالكلية «أن الدكتور من الأساتذة الممتازين في عملهم على مستوى الجامعة، والطلاب جميعا يشهدوا بذلك الزملكاوية قبل الأهلاوية، وأن ما نشر مجرد إمتحان ليس فيه إهانة أو تطاول على اللاعب، وأنه في مادته يضرب أمثلة زى كده كتير لممثلين ولاعبين ومشهورين علشان المعلومة تركز في دماغ الطلاب».

وكان سؤال في امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، قد أثار غضب جماهير نادى الزمالك، بعدما افترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الإمتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس «كورونا المستجد» أثناء تواجده بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصرى الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الإمتحان من الطلاب الإجابة على أسئله وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولى.