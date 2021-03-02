شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مجدي يعقوب تُعلن إنشاء مركز القلب الجديد بالقاهرة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، في بيان صحفي، تعاقد المؤسسة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، لإنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي بالقاهرة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على سرعة إنشاء المركز الجديد لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها مجانًا لمرضى القلب والأوعية الدموية، وفي ضوء حرصها على اختيار كبرى الشركات في تصميم وتنفيذ المركز لضمان تقديم أفضل جودة للمرضى بمستوى عالمي.

ووفقا للبيان الصادر عن المؤسسة، يقع مركز مجدي يعقوب العالمي الجديد على مساحة أرض 36.5 فدان حيث تبلغ مساحة البناء 27 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، ويقدم خدمات طبية مجانية للمرضى من داخل مصر وخارجها بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية سنويًا، وسيضم المركز 300 سرير و5 غرف عمليات و5 معامل قسطرة قلبية بما في ذلك غرفة متعددة الخدمات، ومركز تصوير رنين مغناطيسي، ومختبرات بحث وابتكار على مستوى عالمي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، ومنشأة تعليمية وتدريبية تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، بالإضافة إلى قسم طوارئ.

وقال البروفيسور مجدي يعقوب: «يمثل قرار منح عقد إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، علامة فارقة في طريق طويل لضمان التميز في المركز الجديد على كافة المستويات، وأخيرًا، أصبح حلم إنشاء أكبر مركز عالمي للقلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط، يجسد روح مركز القلب بأسوان، المكرس لخدمة الإنسانية والعلوم والطب دون تمييز، حقيقة واقعة»، مضيفا :«هذا النجاح نتيجة مباشرة لجهود فريق كبير مؤمن برسالة المؤسسة، وبدعم غير مسبوق من المجتمعين المحلي والدولي لإنجاح المؤسسة ومساندتها لأداء دورها، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق العظيم».

من جانبه صرح الدكتور مجدي إسحاق، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب :«يسعدنا كمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب شراكتنا مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء مركز القلب الجديد بالقاهرة، والذي صممه كبرى شركات الاستشارات الهندسية وهما فوستر وشركاه ودار الهندسة، وقد قامت المؤسسة بإنشاء المركز الجديد من أجل مستقبل صحة الشعب المصري وخاصة أطفالنا»، مضيفا أن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة سيصبح علامة بارزة في تقديم خدمات رعاية صحية مميزة لأمراض القلب مجانًا، كما سيضم مركزًا للتدريب المهني للأجيال القادمة من مصر وخارجها، ومنارة للبحث والابتكار.

وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات قائلاً: «نحن فخورون باختيارنا للشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لبناء مجمع حديث من شأنه أن يوفر رعاية صحية عالمية ويحول مصر إلى مركز رائد لأبحاث القلب والتدريب. تفخر شركة أوراسكوم للإنشاءات بنفسها في تنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى التحسين المباشر والملموس في مجتمعاتها، وهذا المشروع يجسد هذه الروح. إنه لشرف كبير لنا لعب دور أساسي في إحياء رؤية الدكتور مجدي يعقوب.»