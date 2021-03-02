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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية اليوم الثلاثاء بالمرور على مستشفيات منيا القمح، والسعديين المركزية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كانت الزيارة الأولى لمستشفي منيا القمح تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، ووجه بنقل بعض الغرف بقسم الاستقبال وتطوير القسم، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة به، كما تابع تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وإجراء الفحوصات الطبية من خلال وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفي بتكلفة تقديرية تصل ٤ مليون جنيه.

كما تفقد سير العمل للفرق الطبية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الموجودة بالمستشفى، وقام بمناظرة سجل التطعيم والتردد، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفيات منيا القمح والسعديين (صور)

تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفيات منيا القمح والسعديين (صور)

تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفيات منيا القمح والسعديين (صور)

تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفيات منيا القمح والسعديين (صور)

تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفيات منيا القمح والسعديين (صور)

وزار وكيل وزارة الصحة في الشرقية مستشفى السعديين المركزي، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، والتجهيزات الطبية وغير الطبية لقسم الأورام الجديد والعلاج الكيماوي، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، والذي يشمل وحدة عناية مركزة بقوة ٥ أسرة لما بعد جراحات الأورام السرطانية، ووحدة للعلاج الكيماوي ملحق به غرفة لتحضير العلاج، وغرفة للكشف الطبي، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأكد وكيل وزارة الصحة في الشرقية على سرعة توفير كافة القوى البشرية اللازمة لتشغيل القسم الجديد، والتأكيد على التدريب الجيد لهم، وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفي نهاية الزيارة ناقش مع إدارة المستشفى خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وبحث أي معوقات تؤثر على سير العمل، ووضع الحلول المناسبة والدعم اللازم لها، وخطة تطوير لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفي، والمعمل الجديد، لخدمة المرضي والمواطنين بالسعديين والأماكن المحيطة بها.