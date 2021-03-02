شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يشيد بالتزام العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الابتدائية والنقل الاعدادي، والثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحاناتهم في رابع أيام الامتحانات، حيث امتحن طلاب الشهادة الابتدائية في المواد العربية والثقافية، والصف الأول الاعدادي في القرآن الكريم، والمواد الشرعية والعربية، والصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي في التفسير والحديث والتوحيد.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات اليوم، سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

كان عددُ من قيادات ومسؤولي قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية، تفقدوا لجان الامتحانات للتأكد من سلاسة سير أعمال الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية، بالتزام الطلاب والعاملين بالامتحانات بالتعليمات الصادرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وهو ما يؤكد حرصهم على الالتزام بتعليمات الجهات الصحية للوقاية من وباء كورونا، وحبهم لهذا الوطن والاجتهاد في تحصيل العلم النافع.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف السادس الابتدائي على مستوى الجمهورية (138426) طالبًا وطالبة، وفي الصف الأول الإعدادي (135100) طالبًا وطالبة، وفي الصف الثاني الثانوي الأدبي (71563) طالبًا وطالبة، وفي الصف الثاني الثانوي العلمي (36470) طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان (97.2%).

امتحانات المعاهد الازهرية

امتحانات المعاهد الازهرية