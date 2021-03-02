شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للبرودة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت النشرة الجوية، التي تعدها الإدارة العامة للتحاليل بالهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا، الأربعاء، 3 مارس 20-21 حيث من المنتظر أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس نهارًا

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة.

طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3مارس 2021

حالة الطقس ليلًا

طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية

طقس بارد على جنوب سيناء.

طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المنتظر سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، والعريش، على فترات متقطعة بنسبة 70 % تقريبًا.

النشرة الجوية ليوم الاربعاء 3مارس 2020

وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية،، الشرقية، الغربية، والمنوفية، على فترات متقطعة بنسبة 60 % تقريبًا.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سياء وشمال الصعيد.

ونتشرالشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المدن الرئيسية في البلاد.