شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف و356 طلب تصالح في مخالفات البناء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف الحالي لملف التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في الملفات المستوفاة وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة، وأشار المحافظ إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين ويزيد من قيمة العقار، مؤكداً أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية .

وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنوفية على تكثيف أعمال اللجان الفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة لتحقيق الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تلقت حتى الآن (200 ألف و 356) طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد بلغت 690 مليون و 506 ألف.