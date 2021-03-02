شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تدعو لتقديم مشروعات وحلول بحثية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة مصر الخير، دعوة لتقديم مشروعات وحلول بحثية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته، للتغلب على مشكلة نقص الإمكانيات التشخيصية والعلاجية.

وقالت الدكتورة نجوي السيد ،رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة اليوم، إن التقدم للدعوة للحصول علي التمويل اللازم متاح للمراكز والمؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات والحلول البحثية والتكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته، والحد من انتشاره، بما لها من تأثير على الإنسان وأوجه الحياة المختلفة في المجتمع.

وأضافت أن جائحة كورونا تعتبر من أكبر الأزمات والتحديات التي واجهت البشرية، وفرضت عليها العديد من التغيرات، ولهذا بادرت مؤسسة مصر الخير، بإطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات بحثية وحلول تكنولوجية لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره، سواء من خلال تصنيع أجهزة طبية أو أجهزة تنفس منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام، أو تقديم مقترحات بحثية لمنتجات للحماية من فيروس كورونا أو تقليل انتشار العدوى علي أن تكون منخفضة التكاليف وغير ضارة وصديقة للبيئة أو إيجاد طرق علمية سريعة ومبتكرة للكشف عن فيروس كورونا، أو طرق لعلاج للفيروس وما يستجد، أو إيجاد لقاح لفيروس كورونا أو مكملات غذائية عالية القيمة لرفع المناعة ومواجهة الفيروس.

وأوضحت أن التقدم بالمشروعات البحثية متاح عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة https://mekeg.org/landing/Corona، وللاستفسار يمكنك التواصل على [email protected].

وقالت رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، إن المؤسسة تحرص على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، وتؤمن بأن مجال البحث العلمي والابتكار من أهم المجالات التي تحرص عليها الدول المتقدمة والنامية، حيث أنه يعتبر النواة التي ترتكز عليها تنمية وبناء المجتمعات ولذلك تعمل المؤسسة علي دعم وتطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وٕإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة مثل فيروس كورونا المستجد الذي يواجه مصر والعالم كله وذلك لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهته والحد من تأثير موجاته المتعددة وتبعاتها على الإنسان والبيئة في مجتمعنا.

وأضافت أن مؤسسة مصر الخير أطلقت الدعوة من قطاع البحث العلمي بهدف المشاركة الفعالة من الشركات والجهات البحثية والجامعات فى إيجاد حلول لمجابهة والحد من تبعات فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وذلك كون مصر الخير من أكبر منظمات المجتمع المدني الفعالة، والتي لها الريادة فى دعم مجال البحث العلمى والابتكار عن طريق دعم المقترحات البحثية وتعزيز ثقافة البحث العلمى ودعم مجتمع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

وقالت رئيس قطاع البحث العلمي بمصر الخير " إن المؤسسة تطلق نداء موجه لتقديم حلول بحثية وتكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا وتبعاته المتعددة والتغلب على مشكلة نقص الإمكانيات التشخيصية والعلاجية، ولتحقيق هذه الأهداف تم فتح دعوة لتقديم المقترحات البحثية حتي 30 مارس الجاري.

وأٔشارت إلي أن مدة المشروع يجب أن تتراوح ما بين 6 شهور إلي 12 شهرًا، موضحة أن قيمة التمويل للمشروعات التي سيتم اختيارها سيكون متغير حسب طبيعة وتكلفة المشروع .

وعن معايير الاختيار قالت د.نجوى : يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية و أن تكون الفكرة قائمة على أساس علمي سليم وأن يكون موضوع المقترح في المجال المستهدف والمعلن عنه وأيضا أن تكون المخرجات تنافسية ولها فرص تسويقية.