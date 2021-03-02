شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعي الإعلامي محمود الشيمي كبير مذيعي قناة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامي محمود الشيمى، كبير مذيعي قناة القاهرة الذي وافتة المنية، اليوم الثلاثاء.

قال «سعدة»، إن الزميل محمود الشيمى كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع وكان نقابيا نشطا يسعى دائما لخدمة الزملاء أعضاء النقابة.

وأشار «سعدة» أن الزميل محمود الشيمى بدا حياتة مذيع باذاعه الصعيد ثم التحق بقناة الصعيد ثم قناة القاهرة حتى وصل لدرجة كبير مذيعين.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.