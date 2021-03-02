شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا : انتظام الامتحانات في يومها الثاني بـ20 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بكليات الجامعة العشرين، وذلك بعد توفير أجواء آمنة للطلاب يسودها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، وطبقاً لجداول الامتحانات التي وضعتها الكليات وراعت فيها تقسيم الامتحانات على فترات والتبادل بين أقسامها المختلفة تقليلاً للكثافة والتكدس الطلابي، وذلك في إطار استراتيجية جامعة المنيا وخطتها الهادفة لتوفير كافة أشكال الدعم وحشد الجهود لانتظام عملية الامتحانات واستئناف الفصل الدراسي الثاني، لإنجاح العملية التعليمية والحفاظ على مستقبل الطلاب وصحتهم وسلامتهم.

وقام رئيس جامعة المنيا يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي عقب انتهاء الامتحانات، بمحيط كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ومدرجات الحقوق وطب الأسنان، وبالطريق الرئيسي بالحرم الجامعي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب انتهاء امتحاناتهم.