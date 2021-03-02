شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد من أجل المتوسط: حق النساء في تولى المناصب القيادية «كله مكسب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف الاتحاد من أجل المتوسط، مؤتمرًا افتراضيًا، في الخامس من مارس الجارى، لتحليل العوائق التي تقف أمام تبوء النساء للمناصب القيادية.

يشهد الحدث عرضًا تقديميًا من المفوضية الأوروبية لخطة العمل الثالثة للمسائل الجنسانية للفترة 2021-2025 -والتي نُشِرَت مؤخرًا– إلى جانب تبادل الأفكار حول كيفية قيام هذه الخطة بتمكين النساء والفتيات من المشاركة والقيادة على قدم المساواة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإبداء الرأي في القرارات التي تشملهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالبيئة أو بالتحول الرقمي.

وقال بيان صدر من برشلونة، اليوم الثلاثاء، حيث مقر الاتحاد، ان التقارير الدولية تشير إلى إن البلدان التي بها نسبة أكبر من النساء من متخذي القرارات العليا في الهيئات التي تشرع وتقرر لديها مستويات أقل من عدم المساواة في الدخل، وإلى جانب ذلك، فعندما تشغل النساء المزيد من المناصب القيادية التنفيذية، تصبح الشركات أكثر ربحية.

وأكد بيان الاتحاد، أن جمع البيانات حول المساواة بين الجنسين في تبوء المناصب القيادية بالمنطقة الأورو- متوسطية يمثل تحديًا، وسيتم هذا العام إطلاق أول الية للمراقبة الحكومية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين -والتابعة للاتحاد من أجل المتوسط -، لسد هذه الفجوة.ووفقًا للبنك الدولي، يمكن أن يضيف تحقيق المساواة بين الجنسين للجيل الحالي من النساء في سن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يصل إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي إلى الثروة الإقليمية

وتقدر الأمم المتحدة أن النساء في العالم العربي سيفقدن ما يقرب من 700،000 وظيفة نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا، بينما تواجه الشابات تحديًا مزدوجًا، حيث سيؤدي التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الأزمة إلى تفاقم ضعف الشباب وحساسية موقفهم في سوق العمل، وتعد مشاركة المرأة في قطاع الأعمال بالمنطقة الأورو-متوسطية أقل بكثير من مشاركة نظرائها من الرجال.