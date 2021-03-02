شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجاء الرفاعي أرملة الأديب الراحل يوسف إدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت، أمس، رجاء عبدالرحمن الرفاعى، أرملة الأديب الكبير الراحل يوسف إدريس.

وكانت نسمة، ابنة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس، نعت أمها، على صفحتها الخاصة على الفيس بوك، وقالت:

«الشمس لا تنطفئ أبدا، وإنما تختفي لوهلة لتضيء بقاعا أخرى مترامية الأبعاد، سيظل دفئك وشعاعك ووهج قلبك، وروحك وشعرك الأحمر الملتهب كطاقة نور لا تنطفئ ولا تندثر.. سيظل يحمينا ويؤنسنا ويعلمنا أن الشجاعة أسلوب حياة، وأن الحب طريق صعب نرسمه بدمائنا قبل أرواحنا.. لن أقبل رثاءً في أمي، السيدة الفاضلة مصممة الحلي رجاء يوسف إدريس، الاسم الذي اختارته لنفسها، لأن مثلها لا يفنى..»، معلنة أن العزاء مقتصر على الجنازة من جامع السيدة نفيسة.

وكان الناقد الدكتور حسين حمودة أعلن الخبر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وكتب «رجاء الرفاعى.. إلى لقاء.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما.. رجاء الرفاعى».

وأضاف: «رجاء يوسف إدريس.. استراحت أخيرا.. رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة.. سأفتقدها كما أفتقد روحى وقد غابت.. يا رجاء.. إلى لقاء».

وتعرّف يوسف إدريس على الراحلة وهى لا تزال فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها واكتفت بشهادة تُعادل الشهادة الإعدادية، وما إن عرفت الأديب حتى قررت استكمال تعليمها والتحقت بقسم الفلسفة في كلية الآداب وتحولت إلى أول ناقدة لأعماله، وتزوجا وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: «سامح، بهاء، ونسمة».