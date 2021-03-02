شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم، أعمال رصف عدد من شوارع حى غرب مدينة شبين الكوم ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتي هذا في إطار جولات محافظ المنوفية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الطرق والوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس حي غرب.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب وكذا تفقد أعمال الرصف بشارع عمر بن العزيز وشارع أبوالنبايل المتفرعين من شارع الأمين بحي غرب شبين الكوم بطول (500) متر وبتكلفة إجمالية تقدر بـ (مليون و200 ألف جنيه ) ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بالمحافظة لهذا العام 2021.

وتابع محافظ المنوفية الموقف الحالي للأعمال ونسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مشدداً على رئيس حي غرب بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستكمال أعمال الرصف للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبير ة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.