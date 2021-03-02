شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى في امتحانات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب كليات جامعة العريش امتحانات نصف العام الدراسى في هدوء وانتظام، وسط إجراءات احترازية مشددة طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور سعيد لافى، رئيس جامعة العريش، عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات والكشف الطبى على الطلاب قبيل الدخول إلى لجان الامتحانات وتعقيم الأيدى بالمطهرات مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، وتواجد الإدارة الطبية لمتابعة اللجان باستمرار، مشيرًا إلى قيام عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمتابعة الامتحانات وتطبيق الإجراءات وتنفيذ التعليمات بكل كلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية، على انتظام اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الشكوى، مشيرا إلى متابعته لعمليات تطهير وتعقيم اللجان وتوزيع الطلاب على اللجان وتوفير كل احتياجاتهم حتى انتهاء الامتحانات في هدوء.

وأضاف الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة العريش، أنه تم نشر كافة البيانات الخاصة بالطلاب من بيانات اللجان وتوزيع الطلاب عليها وخط السير إليها مع إرشاد الطلاب إلى اللجان الخاصة بها والإجراءات المقررة لاتخاذها قبل وبعد كل امتحان، مؤكدًا على انتظام الامتحانات واتباع كافة الإجراءات داخل اللجان وخارجها حتى انصراف الطلاب من اللجان ومغادرة الحرم الجامعى في هدوء تام، ودون أي مشاكل.

وأعلنت الدكتورة إيمان السراج، وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشؤون الدراسات العليا، عن انتظام امتحانات الدراسات العليا، خلال الفترة المسائية، وسط تواجد إدارة الدراسات العليا والمراقبين واستمرار المتابعة من جميع القائمين على الامتحانات وأعضاء الكونترول، والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان أولًا بأول حرصًا على الممتحنين وأعضاء اللجان.

ومن جهة أخرى، تجرى امتحانات التعليم المدمج وامتحانات التخلف، حسب الجداول المعتمدة لكل منها، مع اتباع كافة الإجراءات وتنفيذ التعليمات الخاصة بها.