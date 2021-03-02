مؤسسة مجدي يعقوب تكلف "أوراسكوم" لإنشاء مركز القلب الجديد بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تعاقدها مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، لإنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي بالقاهرة، في إطار حرص المؤسسة على سرعة إنشاء المركز الجديد لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها مجانًا لمرضى القلب والأوعية الدموية، وفي ضوء حرصها على اختيار كبرى الشركات في تصميم وتنفيذ المركز لضمان تقديم أفضل جودة للمرضى بمستوى عالمي.

يقع مركز مجدي يعقوب العالمي الجديد على مساحة أرض 36.5 فدان ومساحة البناء 27 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، ويقدم خدمات طبية مجانية للمرضى من داخل مصر وخارجها بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية سنويًا.

ومن المقرر أن يضم المركز 300 سرير و5 غرف عمليات و5 معامل قسطرة قلبية بما في ذلك غرفة متعددة الخدمات، ومركز تصوير رنين مغناطيسي، ومختبرات بحث وابتكار على مستوى عالمي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، ومنشأة تعليمية وتدريبية تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، بالإضافة إلى قسم طوارئ.

وقال البروفيسور مجدي يعقوب، إن قرار منح عقد إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، يمثل علامة فارقة في طريق طويل لضمان التميز في المركز الجديد على كافة المستويات، وأخيرًا، أصبح حلم إنشاء أكبر مركز عالمي للقلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط، يجسد روح مركز القلب بأسوان، المكرس لخدمة الإنسانية والعلوم والطب دون تمييز، حقيقة واقعة".

وأضاف في بيان اليوم: "هذا النجاح نتيجة مباشرة لجهود فريق كبير من الأطقم الطبية المؤمن برسالة المؤسسة، وبدعم غير مسبوق من المجتمعين المحلي والدولي لإنجاح المؤسسة ومساندتها لأداء دورها، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق العظيم".

من جانبه صرح الدكتور مجدى إسحاق، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مجدي يعقوب :"يسعدنا بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب شراكتنا مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء مركز القلب الجديد بالقاهرة، والذي صممه كبرى شركات الاستشارات الهندسية وهما فوستر وشركاه ودار الهندسة، وقد قامت المؤسسة بإنشاء المركز الجديد من أجل مستقبل صحة الشعب المصري وخاصة أطفالنا"، مضيفا أن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة سيصبح علامة بارزة في تقديم خدمات رعاية صحية مميزة لأمراض القلب مجانًا، كما سيضم مركزًا للتدريب والتدريب المهني للأجيال القادمة من مصر وخارجها، ومنارة للبحث والابتكار.

من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إننا "نفتخر باختيارنا للشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لبناء مجمع حديث من شأنه أن يوفر رعاية صحية عالمية ويحول مصر إلى مركز رائد لأبحاث القلب والتدريب. تفخر شركة أوراسكوم للإنشاءات بنفسها في تنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى التحسين المباشر والملموس في مجتمعاتها، وهذا المشروع يجسد هذه الروح. إنه لشرف كبير لنا لعب دور أساسي في إحياء رؤية الدكتور مجدي يعقوب".