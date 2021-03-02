تستخدم لأول مرة بمصر.. المقاولون العرب تنجح فى تركيب كمر المونوريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

شهد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة عملية نقل وتركيب كمر مشروع مونوريل ٦ أكتوبر الذي يصل طوله إلى ٤٢ كم و يبلغ عدد محطاته ١٢ محطة ويتم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

ويتم نقل وتركيب الكمر الذي يبلغ وزن الواحدة منها ٨٠ طن من خلال منظومة نقل تجرى بدقة متناهية وكذلك يتم التركيب بوسائل غير تقليدية ويتم تنفيذها فى مصر لأول مرة و يقوم قطاع المعدات بالشركة تحت إشراف المهندس أسامة كمال عضو المجلس التنفيذي بإجراء عملية النقل والتركيب.

وبحسب بيان، تابع عملية التركيب المهندس محمد رمضان مدير المشروع و المهندس شريف مصطفى مدير إدارة ورش العمرات والمهندس أحمد مصطفى مدير إدارة تأجير المعدات و المهندس إبراهيم جمعة مدير إدارة النقل الثقيل والمهندسة هبة أبوالعلا نائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية.