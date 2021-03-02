محظور تداولها بالأسواق.. ضبط 33 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، (المدير المسئول عن مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص)، بحوزته (21000 قطعة مسلتزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية – 12128 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة) مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.