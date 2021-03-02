احتفالا بيومها العالمي.. تكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية احتفالاً تحت عنوان (حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني)، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في ضوء الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية.

وشهد الاحتفال عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين في مجال الحماية المدنية يأتي الاحتفال لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتقديراً لحجم التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.

بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية، ثم استهل الحضور مراسم الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار ، وكذا إبراز مدى أهمية دورها في الحفاظ على الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة ، واستعراض جهودها في عدد من المجالات أبرزها الإنقاذ البري والنهري، والتعامل مع المفرقعات إلى جانب الخدمات الجماهيرية المتمثلة في الـتأكد من استيفاء اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالمنشآت الكبرى ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت ودراسة المشروعات الهندسية والتقارير الاستشارية المختلفة ، ومراجعتها بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت المختلفة بمعرفة ضباط الإدارة المتخصصين في مجالات الحماية المدنية.

وشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن دور الحماية المدنية في المجتمع، بالإضافة إلى تفقد معرض المعدات والتجهيزات الحديثة المستخدمة في مجالات الحماية المدنية (إطفاء - مفرقعات - إنقاذ بري - إنقاذ نهري) ، كما تضمن الاحتفال أيضاً عرضاً عملياً حول أبرز مهام الحماية المدنية شمل عمليات الإطفاء والتعامل مع المفرقعات والإنقاذ البري.

وفي نهاية الحفل قام مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة بتكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية والمتميزين من الضباط والأفراد تقديرا وعرفانا بما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن.