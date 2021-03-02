شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: «سد النهضة» يهددنا بالعطش.. ولا بد من سقف زمني لأي مفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن سد النهضة الإثيوبي يهدد السودان مباشرة بالعطش، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصرية.

واضافت: «لا بد من وضع سقف زمني لأي مفاوضات مع إثيوبيا، اتفقنا على ضرورة تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي».

تابعت: «المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي تهدد حياة السودانيين».

وأكدت أنه لا توجد «إرادة سياسية في أديس أبابا للعمل المشترك على حل أزمة سد النهضة».