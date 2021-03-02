أخبار مصر

الخارجية السودانية: «سد النهضة» يهددنا بالعطش.. ولا بد من سقف زمني لأي مفاوضات

0 نشر
فاطمة محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: «سد النهضة» يهددنا بالعطش.. ولا بد من سقف زمني لأي مفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن سد النهضة الإثيوبي يهدد السودان مباشرة بالعطش، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصرية.

واضافت: «لا بد من وضع سقف زمني لأي مفاوضات مع إثيوبيا، اتفقنا على ضرورة تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي».

تابعت: «المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي تهدد حياة السودانيين».

وأكدت أنه لا توجد «إرادة سياسية في أديس أبابا للعمل المشترك على حل أزمة سد النهضة».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا