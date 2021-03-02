شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: «تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته السودانية مريم الصادق: «تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع».

وتابع قائلاً: «هناك رؤية مشتركة بين مصر والسودان حول سد النهضة بما يدعم ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف»، وأكمل: «العلاقات الثنائية بين البلدين استحوذت على المناقشات خلال جلسة المباحثات وآليات تعزيزها في كافة المجالات».