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شكري: «تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع»

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فاطمة محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته السودانية مريم الصادق: «تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع».

وتابع قائلاً: «هناك رؤية مشتركة بين مصر والسودان حول سد النهضة بما يدعم ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف»، وأكمل: «العلاقات الثنائية بين البلدين استحوذت على المناقشات خلال جلسة المباحثات وآليات تعزيزها في كافة المجالات».

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