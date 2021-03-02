شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 586 ألف و467 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحان الأحياء والفلسفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضور 586 ألف و467 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألف و104 طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، لأداء اختبار مادتي «الأحياء» و«الفلسفة والمنطق»، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وتمكن 377 ألف و604 طالب وطالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%.

كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 96.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء، الموافق 3 مارس 2021، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي «الرياضيات» و«اللغة الأجنبية الثانية» على فترتين.