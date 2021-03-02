شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: مفاوضات سد النهضة انقطعت.. وأي سياسات إثيوبية لفرض أمر واقع تعتبر تجاوزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة واتفاق الملء والتشغيل تعثر وانقطعت المفاوضات.

أضاف سامح شكري في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق: «ندعم مقترح السودان بتشكيل رباعية دولية بشأن مفاوضات سد النهضة».

تابع: «أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة تعتبر تجاوزا (..) تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع».

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية إن «السودان لن يتنازل عن حقوقه وأراضيه على الحدود مع إثيوبيا».