شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تعرب عن تطلعها لزيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إنها تتطلع إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم خلال أيام، مشيرة في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري إلى أنها التقت صباح اليوم مع الرئيس السيسى وبحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، رحب وزير الخارجية بنظيرته السودانية، مشيرا إلى وجود تطلع لتجاوز التحديات في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية لتوثيق العلاقة بشكل أكبر.

وأكد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية السودان أنه تم التباحث حول عدد من القضايا خاصة مكافحة الإرهاب وملف مفاوضات سد النهضة ، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق عادل بين البلدان الثلاث دون الإضرار بمصالح أى من الدول الثلاث.