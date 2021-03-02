شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن الغاز فى شربين وشمال مارينا البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 146 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك برودكشن . بي . في . وشركة بي بي اكسبلويشن دلنا ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 156 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في. وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط، حيث تم نشر القانونين فى الجريدة الرسمية.