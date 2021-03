شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تبدأ من 1700 جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من الوظائف الخالية التي نشرت عبر المواقع الرسمية أو عبر وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «طور وغير»، وذلك وفق الشروط والتفاصيل أدناه:

1 - أمان لتمويل المشروعات / تمويل المشروعات المتناهية الصغر:

الوظيفة : أخصائي تمويل

-------

مكان العمل: القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )

------

مسئوليات ومهام الوظيفة:

• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلي استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.

--------

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35

----------

الحقوق:

- المرتب: 1700 / حوافز على الانتاجية و سداد العملاء

- من 9 ص الى 5 م

- جمعة وسبت اجازة

- تأمينات

- بدل انتقال / بدل تليفون

-----------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

==================

2 - جهاز رعاية وتشغيل الشباب يوفر فرص عمل في مطعم مستشفى :

الوظائف:

1 - ويتر

2 - استيورد

3 - مساعد شيف

4 - شيف

التفاصيل والشروط:

======================

3 - شركة أوبو العالمية للهواتف الذكية تطلب :

OPPO Egypt is hiring Sales Representative Indoor for OPPO Brand stores ( Downcity elsalam )

Responsibilities:

-Present, promote and sell products using solid arguments to existing and prospective customers

Requirements :

* Bachelor degree

* Age: 23-30

* Exp: 1-3 years in Sales at the same field are welcomed

* Excellent presentation and communication skills

* A Very good command of English

* MS Office skills

If you are interested, send your updated CV to our mail " [email protected]" and mention "Sales Representative" in the subject.

=================

4 - شركة MTI عن حاجاتها لشغل وظيفة :

محاسب عملاء ( كود الوظيفة ACC01 )

مهام الوظيفة

• إدارة حسابات العملاء وأنشطة المبيعات.

• تنسيق ومتابعة العملية البيعية وخدمات ما بعد البيع.

• متابعة حركة النقدية بالخزينة ومتابعة حركة المخزون.

• متابعة التحصيلات مع منادبي البيع.

مميزات الوظيفة

• مرتبات مجزية

• تأمينات طبية واجتماعية

• فرص جيدة للترقي للأفراد المميزة

شروط الوظيفة

• الحصول على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة)

• خبرة عملية في الحسابات من 2 الى 3 سنوات

• اجادة استخدام برنامج Microsoft Office

• السن لا يزيد عن 28 سنة

• نطاق العمل المنصورة وبورسعيد

على من يرغب بالانضمام يرجى ارسال السيرة الذاتية على : [email protected] مع كتابة كود الوظيفة في عنوان الرسالة

(سيتم تجاهل الايميل في حالة عدم كتابة كود الوظيفة في عنوان الرسالة)

==================

5 - شركة أمان تطلب في محافظة_الدقهلية يوم الخميس الموافق 5 مارس2021

الفروع: (السنبلاوين - اجا - المنصورة - بلقاس - دكرنس - سمنود)

عنوان_المقابلات :

الدقهلية: أجا - قاعة نادي الزراعيين - بجوار مركز شرطة أجا .

المواعيد من ١٠ ص ل 3 م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (السنبلاوين - اجا - سمنود- بلقاس - دكرنس)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (السنبلاوين - اجا - سمنود- بلقاس - دكرنس - زفتي)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (السنبلاوين - سمنود)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) امين_خزينة: (السنبلاوين)

5) اوفيس_بوي: (السنبلاوين)

• جميع الوظائف #مؤهل_عالي_فقط - خريجين فقط - عدا وظيفة (5) دبلوم فقط .

• الوظائف (4) كلية تجارة فقط تقدير جيد علي الاقل .

•برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة البطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

01069097007

MR. Mohamed Ali

=====================

6 - شركة أوبو العالمية للهواتف الذكية تطلب :

OPPO Egypt announces its need for Chinese speakers .

* Very good command of Chinese written and spoken

* Very good communication skills and well organized

* Studied / traveled before to China for a year is preferred

* Max age 29

* Bachelor's degree

* Experience 1-2 years

* Fresh graduates are welcome to apply .

Send your updated cv to the following mail

[email protected]

Mention ( CS- Chinese speaker ) in the mail subject .

==================

7 - شركة MTI عن حاجاتها لشغل وظيفة :

مسئول مبيعات ( كود الوظيفة SR07 )

مهام الوظيفة

• تقديم العروض التجريبية وتوضيح المزايا والسمات الخاصة

• رصد وفهم احتياجات العملاء ومتطلباتهم

• إتمام عمليات البيع وتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة

• التعاون والمشاركة مع فريق العمل لبناء شبكة علاقات قوية واتمام عمليات البيع

مميزات الوظيفة

• مرتبات مجزية

• تأمينات طبية واجتماعية

• فرص جيدة للترقي للأفراد المميزة

• فرص للتدريب والتطوير

شروط الوظيفة

• مؤهل عالي مناسب (بكالوريوس / ليسانس)

• خبرة عملية في المبيعات وخدمة العملاء سنة على الأقل

• السن لا يزيد عن 28 سنة

• نطاق العمل مدينة 6 اكتوبر والجيزة

على من يرغب بالانضمام يرجى ارسال السيرة الذاتية على : [email protected] مع كتابة كود الوظيفة في عنوان الرسالة

(سيتم تجاهل الايميل في حالة عدم كتابة كود الوظيفة في عنوان الرسالة)

=================

8 - شركة أمان تطلب الوظائف التالية في محافظتي_اسوان_و_الاقصر يوم الخميس الموافق 4 مارس2021

الفروع: (اسوان - دراو - اسنا - ارمنت)

عنوان_المقابلات :

اسوان: شركه امان - اول عباس فريد - أمام مستشفى الهلال الاحمر - أعلى ماركت الرايه .

المواعيد من ١٠ ص ل 3 م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (اسوان -دراو - اسنا)

المهام_الوظيفية

• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلي استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.

• الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء راغبي الحصول على تمويل من الشركة وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي للمنشاة والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط واحترامهم للالتزامات التي تترتب علي منح التمويل .

• تقديم التوصيات بشان الموافقة علي طلبات التمويل والمبلغ المقترح الذي يتناسب مع سياسات التمويل والغرض من التمويل وقابلية المنشاة للنمو وكذلك التوصية بمدة السداد.

• مراقبة و متابعة أداء المنشآت بعد صرف التمويل للتأكد من صرف التمويل في الغرض المخصص له.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

2) رئيس_مجموعة: (دراو - ارمنت)

المهام_الوظيفية

• مسئول عن تحقيق أهداف الشركة علي مستوي مجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

• مسئول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد والمحفظة في خطر لمجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

• متابعة عمل المجموعة لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

• عقد اجتماعات دورية مع المجموعة لمناقشة مستوى سير العمل وتشخيص المشكلات وتحليل أسبابها والوصول إلى الحلول اللازمة.

• مراجعة طلبات التمويل التي يقدمها الأخصائين والتحقق من جدية المعاينات واستيفائها للشروط الواردة بالسياسة.

• متابعة معدلات سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.

• مقابلة العملاء لبحث مشكلاتهم وشكواهم وكذلك لتحديد موقفهم من سداد الأقساط المتأخرة عليهم والعمل على تصفية المتأخرات.

• إصدار التوصيات بخصوص طلبات القروض .

• تقديم التقارير إلى مدير الفرع عن أداء المجموعة الحالي والمستقبلي وكذلك التوصيات اللازمة لتطويره.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفية:

• مؤهل عالي مناسب.

• خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

• القدرة على التنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

• القدرة على الاتصال والإدارة و العمل الميداني.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

•برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة البطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

Mr. Mostafa Tag

01121383335

=====================

9 - شركة أوبو العالمية للهواتف الذكية تطلب :

OPPO Egypt is hiring now

Repair Order Data Analyst (Chinese Speaker)

Job description

* Collect All the Repairing orders in the system operation of the Service Center

* Collect all Quality Feedback then reporting to HQ Service Center.

* Market Survey about our services and other competitor services.

Job qualifications

* Bachelor Degree

*V.Good Command of Chinese & Arabic

* High Communication Skills

* Proficiency in Microsoft Office (Excel, Outlook, Word, and Powerpoint.)

send us your updated CV on the following mail [email protected] mention ( Repair Order-Chinese) in the mail subject .

=============

10 - شركة MTI عن حاجاتها لشغل وظيفة :

• فنى تبريد وتكييف ( كود الوظيفACT01 )

شروط الوظيفة:

- ان يكون المتقدم حاصل على دبلوم تبريد وتكييف

- خبرة ٥ سنوات على الاقل في مجال فى تركيبات الكونسيلد والاسبليت

- القدرة على اعمال الصيانة

- الحد الاقصى للسن ٣٥ سنة

- موقف واضح من التجنيد

- محل الاقامة : القاهرة الكبرى

• مساعد فنى ( كود الوظيفة ACTA01 )

شروط الوظيفة:

- خبرة ٣ سنوات على الاقل في مجال التبريد والتكيف

- الحد الاقصى للسن ٣٥ سنة

- موقف واضح من التجنيد

- محل الاقامة : القاهرة الكبرى

مميزات الوظائف :

- مرتبات مجزية + حوافز

- تأمينات إجتماعية وطبية

على من يرغب بالانضمام يرجى ارسال السيرة الذاتية على : [email protected] مع كتابة كود الوظيفة في عنوان الرسالة

(سيتم تجاهل الايميل في حالة عدم كتابة كود الوظيفة في عنوان الرسالة)

===============