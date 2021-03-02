شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف والعلاج بالمجان.. قافلة لتنظيم الأسرة في قرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، قافلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، في قري «الأحراز والشوبك وكفر شبين» والتابعة لإدارة شبين القناطر الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

قالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل انطلقت اليوم، وتتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، في الفئة العمرية من 15- 49 عاما.

وأضافت أن القوافل تتضمن أيضا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد، والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم طويلة المفعول، وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية، ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وتأتي القافلة برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتعليمات الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.