شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يلتقي أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بحضور وكلاء الكلية والدكتورة حنان سليمان الاستاذ بالكلية والعميد السابق وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من اللقاء هو مناقشة القضايا التي تهم أعضاء هيئة التدريس والعمل على توفير أفضل أجواء للعملية التعليمية.

وأشار «حسن» إلى أن إدارة الجامعة على أتم استعداد لسماع المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها باعتبارها على رأس أولوياته، مضيفاً أن الجامعة تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم.