شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون الامتحانات دون مشاكل فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، وكيل تعليم المنوفية، إن طلاب الصف الثانى الثانوي، أدوا اختبار مادتي الأحياء للشعبة العلمية وفلسفة ومنطق للشعبة الأدبية دون مشاكل فنية.

وأضاف «سويد»، في تصريحات صحفية، أن نسبة أداء الامتحان الالكتروني والتي تجاوزت 99% بجميع مدارس محافظة المنوفية تمت دون مشاكل فنية.

وتفقد «سويد» انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي ببعض المدارس الابتدائية بنطاق الحي القبلي بشبين الكوم للإطمئنان على الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة في ظل الوضع الصحي للبلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كما تأكد مدير المديرية من انتظام حضور العاملين بالمدارس والتزامهم بتعليمات الصحة والسلامة للوقاية من عدوى الفيروس.