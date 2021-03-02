شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة في مدن كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، والأرصفة المخالفة، والاعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها، وحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة، وتابع رؤساء المدن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وأعمال الرصف بالانترلوك، وانشاء مدرستين جديدتين تنفيذاّ لتعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، موجهاً بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

وأشرف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، متابعاً المحلات التجارية، وإزالة كافة اللافتات الإعلانية المعلقة بشكل عشوائي على أعمدة الإنارة بالطريق العام، بالإضافة إلى رفع جميع الاشغالات المخالفة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الدعاية والاعلان، وقسم الإشغالات.

وتابع المهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الحملات المكبرة لتفعيل ارتداء الكمامات الواقية، وفرض الغرامات المالية على المخالفين للوائح والقوانين، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بلطيم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشرَف العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار أعمال التطوير بتوسعة الطريق من الجانبين بمنطقة النرجس، والزهراء، والسلام، والبدء بتركيب ورص بلاط الانترلوك والحجر الفرعوني للواجهات بأحواض الأشجار والزهور والمشايات، موجهاً بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع للنموذج ليتناسب مع الجميع ،لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمصيف، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وصيف «٢٠٢١».

وتفقد جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الوحدة القروية بمنية المرشد، لمتابعة الأعمال التي تتم في البركة المجاورة للنهر، وإزالة التعديات وردمها، وذلك لإنشاء ملعب قانونى ومتنزه يخدم المنطقة، ضمن برنامج حياة كريمة.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال تطهير وتسليك خط الصرف الصحي بطريق الحامول زوبع ورفع الرواسب بالخطوط ،وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرية القن، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية منشأة عباس.

وأشرَفت رءاسة مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنطاق مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، بالإضافة إلى استمرار متابعة حركة نقل طلاب الجامعة خلال فترات الامتحانات، بالتنسيق مع إدارة المواقف والسرفيس ووحد مرور دسوق.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال خط انحدار الصرف الصحي بالمنطقة العلوية بقرية ابشان، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال إنشاء مدرسة الزعفراني بالسالمية، والمدرسة النسيجية بفوه، بالإضافة إلى متابعة أعمال تكاسى طريق أبودراز.

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة

حملات مكثفة