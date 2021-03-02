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أمطار متوسطة ورياح.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس ودرجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء حتى الاثنين 8 مارس الجاري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا)، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهناك اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2.75: 3.25 متر على البحر الأحمر وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

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May be an image of ‎text that says '‎EMA CAIR RSMC- ارتفاعالموج 2.75 3.25 الرياح شماليةر النشرة الجوية الأربعاء 03 2021 مضطرب الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتحاليل بورسعد البحري والرياح الشمالية والرياح نشطة والرياح للبرودة للبرودة .البحري صغری 11 عظمی 20 16 المدينة طابا على شمال جنوب .الصعيد. طفس طقس الشيخ مناطق المدينة القاهرة 11 11 12 وادي النطرون 18 20 20 21 23 اسيوط شبین الكوم دمنهور لمناطق لزراء السلوم 11 الاتجاه الرطوبة النسبية 18 17 18 الزقازيق شلاتین 16 27 24 حلايب حدربة الاسماعبلية السويس العريش السواحل لواء هشام حسن طاحون رئیس مجلس الادارة 14 عبدالغفار رئيس الادارة المركزية للتحاليل محمود عبدالمنعم مدير التحاليل‎'‎

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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