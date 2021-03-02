شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة ورياح.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس ودرجات الحرارة حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء حتى الاثنين 8 مارس الجاري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا)، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهناك اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2.75: 3.25 متر على البحر الأحمر وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.