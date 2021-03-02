شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على البشرة والشعر؟.. هاني الناظر يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا عن الأعراض الجانبية التي تظهر على الجلد والشعر لدى المتعافين من فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منها وعلاجها بعد التعافي.

قال «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC»: «ظهرت خلال السنة الماضية عدد من الأعراض الجانبية المتعلقة بالجلد على المتعافين من الفيروس، وكانت ظاهرة تساقط الشعر في مقدمة هذه الآثار الجانبية»، مضيفًا: «كما أُصيب عدد كبير منهم بجفاف الجلد المصحوب بالحكة في اليدين والقدمين وجفن العين».

وعن علاقة فيروس كورونا بالشعر والجلد ، فأوضح هاني الناظر أن «السبب في ظهور هذه الأعراض هو أن المُصاب بالفيروس يتناول أدوية مختلفة كما يصحُب الإصابة بكورونا نوع من الأنيميا ونقص الحديد، مما يقلل من كمية الدم التي تغذي البشرة بما فيها من معادن وفيتامينات، مما يسبب جفاف الجلد».

تابع: «أما سقوط الشعر فيعود إلى الحالة النفسية السيئة التي قد تصيب مريض كورونا إلى جانب الأسباب العضوية، حيث يظل الكثير منهم مصاب بالقلق والتوتر والضغط العصبي حتى بعد التعافي خوفًا من حدوث مضاعفات ما بعد التعافي بسبب ما يتم نشره على السوشيال ميديا»، لافتًا إلى أهمية التأهيل النفسي للمرضى بعد تعافيهم.

ووجه هاني الناظر بعض النصائح للمتعافين من فيروس كورونا لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية، قائلًا: «من الضروري تناول كبسولة الفيتامينات المتعددة يوميًا بعد تناول وجبة الغداء، وشرب ما لا يقل عن 3 لتر من المياه يوميًا، وتناول ملعقة من العسل الأبيض يوميًا في الصباح، مع الأخذ في الاعتبار بمتابعة مستوى السكر في الدم إذا كان المتعافي مريض سكر».

وأشار إلى ضرورة التغذية الجيدة، وتناول الخضراوات والبروتينات، فضلًا عن ممارسة الرياضة لاسيما المشي يوم بعد يوم في النهار للتعرض لأشعة الشمس.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن التوتر وتجنب التعرض للأخبار التي تثير القلق والتي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة ألا يعود المتعافي للتدخين إذا كان مدخننًا، والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.