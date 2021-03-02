شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن المنيا» تدعم مبادرة حياة كريمة بتسليم أراضي المشروعات للشركات المنفذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الأجهزة الأمنية في المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، على دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة» بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، المخصصة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمبادرة داخل القري، وتسليمها للشركات وهيئات التنفيذ.

قال خالد عبدالحليم، رئيس الوحدة المحلية القروية في برطباط، بمركز مطاي، قامت قوة أمنية، برئاسة مأمور مركز شرطة مغاغة، بتفقد الحالة الأمنية، والمرور على أراضى أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياه كريمه»، بقرى المركز، وأبدى استعداده الكامل للتعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية، وتنفيذ القانون على أي مخالف وإزالة أي تعديات أو معوقات في تسليم الأراضي المقترحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.