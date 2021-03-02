شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب بني سويف»: مؤتمر طب الأطفال يقدم خبرات ومعلومات حديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورعاطف مرسي عميد كلية الطب جامعة بني سويف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طب الاطفال بكلية الطب بجامعة بنى سويف إن كلية الطب تحرص دائمآ على اقامة مثل هذه المؤتمرات لما لها من فائدة طبية كبيرة تعود بالنفع على الأطباء وعلى عموم المواطنين لما يكتسبه الطبيب من خبرة ومعلومة حديثة وأن الكلية تسعى دائمآ لعمل المؤتمرات والندوات والسمينارات العلمية لأكساب الخبرة لشباب الأطباء وإمدادهم بأحدث المعلومات الطبية وأساليب الطب الحديث.

وكرم عميد طب بنى سويف في المؤتمر عدد من اساتذة طب الأطفال وشباب الأطباء وإهدائهم شهادات تكريم تقديرآ لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمة الطبية المميزة والتي تعد أهم أهداف كلية الطب والمستشفى الجامعي بأقسامها المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى هارون، نقيب اطباء بنى سويف، انه سعيد بهذا المؤتمر الذي تقيمة كلية الطب كل عام وهذا هو المؤتمر الخامس عشر في جامعة بنى سويف والذى اقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والأستاذ الدكتور/ عاطف مرسي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي وبحضور العديد من أساتذة وأطباء قسم الأطفال من الجامعات المصرية المختلفة وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.