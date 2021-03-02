شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى في امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، الثلاثاء، على عدم تلقي غرفة العمليات بالمنطقة أي شكاوى خلال سير امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مختلف معاهد المحافظة الأزهرية.

وأضافت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء في بيان، الثلاثاء، أن الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة، تفقد سير الامتحانات في معهد آل بدوي الابتدائي والاعدادي ومعهد بنين العريش الثانوي، بينما تفقد محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه أشرف عبداللطيف، مدير إدارة الشؤون القانونية، أعمال الامتحانات بمعهد الجولف الابتدائي والجولف الإعدادي بنين والإعدادي فتيات.

وأشارت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء إلى انتهاء امتحانات الشهادة الإبتدائية، والبالغ عدد طلابها ٦٤٥ طالبا وطالبة، مع استمرار امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

ولفتت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 4460 طالبًا وطالبة، منهم ١٨٧٠ طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، ١٩٢٥ طالبًا وطالبة بالمرحلة الاعدادية ١٩٢٥ طالبًا وطالبة، و٦٦٥ طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي.